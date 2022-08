चोपडा रोटरी क्लबला 10 पुरस्कार प्राप्त

चोपडा hopda । प्रतिनिधी-

येथील रोटरी क्लबने (Rotary Club) सन-2021-22 या काळात तब्बल 62 उपक्रम/विविध कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवून दमदार कामगिरी (Strong performance) केली आहे.रोटरी क्लब या सेवाभावी संस्थेतर्फे मिळणार्‍या विविध श्रेणीतील 13 पुरस्कारांसाठी (For 13 awards in various categories) तत्कालीन अध्यक्ष पंकज बोरोले यांनी नामांकन दाखल (Nomination filed) केले होते. 13 पैकी तब्बल 10 वेगवेगळ्या श्रेणीतील पुरस्कारांनी चोपडा रोटरी क्लबने सन 2021-22 मधील तत्कालीन अध्यक्ष पंकज बोरोले यांना सन्मानीत (honor) करण्यात आले आहे. यावेळी बोरोले यांच्या समवेत प्रविण मिस्त्री,भालचंद्र पवार उपस्थित होते.