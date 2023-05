जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी शासन आपल्या दारी (Government at your door) हे अभियान (campaign) राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत जळगाव जिल्ह्यात 75 हजारपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना (beneficiaries) शासकीय योजनांचे लाभ देण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. पात्र लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभाचे वाटप करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde)यांचा 3 जून रोजी संभाव्य जिल्हा दौर्‍याचे (district tour) नियोजन करण्यात येत आहे. याकरीता जळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागाने लाभ देण्यात येणार्‍या लाभार्थींची निवड प्राधान्याने करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अमन मित्तल (Collector Aman Mittal) यांनी आज दिल्या आहेत.