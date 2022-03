चाळीसगाव संघ ठरला पोलिस अधीक्षक चषक विजेता

चाळीसगाव chalsigaon प्रतिनिधी

जळगाव पोलिस अधीक्षक चषक क्रिकेट स्पर्धेत (Superintendent of Police Cup cricket tournament) चाळीसगाव विभागाच्या संघाने (Teams of Chalisgaon division) बाजी मारली असून चषक पटकावला आहे. विजय मिळविल्यानतंर चाळीसगावच्या संघाने एकच जल्लोष करत, विजयाचा आनंद (joy of victory) साजरा केला.