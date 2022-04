चाळीसगाव: भरदिवसा दिड लाखांचा ऐवज लंपास

याबाबतची माहिती अशी की, येथील भडगांवरोडवरील सिनियर टायर्सच्या मागे राहणारे भिका बुधा पाटील (Bhika Budha Patil) हे दि. ३ रोजी सकाळी ड्युटीसाठी घरातून निघून गेल्यानंतर त्यांची बहिन ही कामानिमित्त बाहेर गेली, त्यानंतर सायंकाळी दोघेही परत आले असता, त्यांच्या घराचा दरवाजा उघडा (Open the door of the house) दिसला.

त्यांनी घरात जावून पाहील्यावर चोरट्यांनी (Thieves i) कपाटात (cupboards) ठेवलेले भिका पाटील यांच्या मयत पत्नीचे सोन्याचे दागीणे (Gold jewelry) तसेच बहिनेचे दागीणे आणि ४२ हजार रुपये रोख असा एकूण १ लाख ३८ हजार रुपयांचा एैवज चोरुन नेल्याचे लक्षात आल्यानंतर बुधा पाटील यांनी शहर पोलीसांत (police) धाव घेवून तक्रार दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीवरुन चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशनला अज्ञात चोरट्याविरोधात गुन्हां दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहेत.