मीडिया एज्युकेटर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र" संघटनेला नोंदणी प्रमाणपत्र

`मीडिया एज्यूकेटर्स (Media Educators) असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मीम)` (Association of Maharashtra) या जनसंवाद आणि पत्रकारिता विषयाच्या (Mass Communication and Journalism) प्राध्यापकांकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय संघटनेस श्रमिक संघ अधिनियमानुसार नोंदणी प्रमाणपत्र (Certificate of registration) नाशिक येथील अप्पर निबंधक कार्यालयामार्फत (Office of the Upper Registrar) नुकतेच प्राप्त झाले आहे.