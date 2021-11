सावधान : व्हेरीएंट ‘ओमिक्रॉन’चे संकट गडद

जळगाव | jalgaon । प्रतिनिधी

कोरोनाचे Corona अल्फा, डेल्टा आता मागे पडले आहेत. पहिल्या व दुसर्‍या लाटेपेक्षा नव्याने व्हेरीएंट ओमिक्रॉन Variant omicron नावाच्या विषाणूचे Virus आफ्रिकेत हे नवे संकट उभे राहिले आहे. व्हेरीएंट ओमिक्रॉनचे संक्रमण Infection जगात सुसाट वेगाने पसरत असून त्याचा धोका पाचशेपटीने danger is fivefold अधिक आहे. व्हेरीएंट ओमिक्रॉनचे वादळ मुंबईच्या सिमेवर येऊन ठेवल्याने महाराष्ट्रातही चिंता Concern वाढली आहे. म्हणून नागरिकांनी सतर्कता Vigilance बाळगणे आवश्यक आहे. नव्या व्हेरींएंटला दूर ठेवण्यासाठी राज्यातील प्रशासन सज्ज झाले आहे. ओमिक्रॉनचे संक्रमण रोखण्यासाठी लसीकरण Vaccination आणि मास्कचा masks वापर करणे गरजेचे आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी District Health Officer in charge of Zilla Parishad डॉ.दिलीप पोटोडे Dr. Dilip Potode यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.