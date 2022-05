सावधान... कॅरिबॅगचा वापर केल्यास विक्रेत्यांसह नागरिकांवरही कारवाई!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्यात प्लास्टीक वापरास (Use plastic) बंदी असतांनाही जळगाव शहरात प्लास्टीकचा वापर मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. त्यामुळे जळगाव शहर प्लास्टीकमुक्त (Jalgaon city is plastic free) करण्याच्या उद्देशाने मनपा आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड (Municipal Commissioner Dr. Vidya Gaikwad) ह्या अ‍ॅक्शन मोडवर आल्या आहेत. दरम्यान, प्लास्टीकचा वापर केल्यास केवळ उत्पादकच नाहीतर, विक्रेत्यांसह नागरिकांवरही दंडात्मक कारवाई (Punitive action against citizens) करण्यात येणार असल्याचा इशारा मनपा आयुक्त. डॉ. विद्या गायकवाड यांनी दिला आहे.