आडगाव येथे गुरांच्या गोठ्याला आग

चिंचोली Chincholi ता यावल

येथून जवळ असलेले आडगाव येथील रहिवासी शिवाजी पंडितराव पाटील यांच्या गुरांच्या गोठ्याला (cowshed) दुपारी अडीच ते तीन वाजेच्या सुमारास अचानक आग (sudden fire) लागल्याने गोठ्यात असलेले शेतीचे साहित्य (Agricultural materials) व गोठ्यात बांधलेल्या सात गुरांपैकी दोन गुरांचा (two cattle) जागीच मृत्यू (Death on the spot ) झाला असून पाच गुरे गंभीर भाजल्याने जखमी झाले आहेत. सदर घटना दिं ९ मंगळवार रोजी दुपारच्या सुमारास घडली. वेळीच यावल अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग विझवली.