इदगाह ट्रस्टच्या सचिवाने खाल्ले मृतांच्या टाळूवरचे लोणी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहरातील इदगाह ट्रस्टच्या (Idgah Trust) माध्यमातून ट्रस्टचे सचिव (Secretary of the Trust) शेख फारूख शेख अब्दुल्ला यांनी कोरोना काळात (During the Corona period) 111 मुस्लिम बांधवांच्या दफनविधीसाठी (burial) बनावट कागदपत्रे (forged documents) सादर करून जळगाव महापालिकेची (Jalgaon Municipal Corporation) दोन लाखात (two lakhs) फसवणूक (Fraud) केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी सचिव फारुख शेख अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.