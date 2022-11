हरताळा फाट्याजवळ बसचा अपघात : बारा जखमी

मुक्ताईनगर Muktainagar

शासकीय कृषी महाविद्यालया (Government Agricultural Colleges) समोर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहावर (National Highway No. Six) हरताळा फाट्याजवळ एका चार चाकी वाहना (Four wheeler vehicles) वाचवण्याच्या प्रयत्नात मंगरूळपीर आगाराच्या (Mangrulpir Agar)बसच्या (bus) झालेल्या अपघातामध्ये (accident) बस मधील 12 प्रवासी जखमी (passenger injured) झाले असून चौघांना जळगाव येथे घालवण्यात आलेले आहे.