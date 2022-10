गद्दारांचे भ्रष्ट विचार धगधगत्या मशालीमध्ये जाळून टाका

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) अंतिम चिन्ह येईपर्यंत घराघरात हातातली ‘मशाल’ (torch in hand) पोहचविण्याची जबाबदारी आपली आहे. मशालीच्या वाटचालीमध्ये (progress) जे गद्दार येतील (traitors will come) त्यांचे भ्रष्ट विचार (corrupt thoughts) या धगधगत्या मशालीमध्ये जाळून (burn) टाका, अशी गर्जना शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख संजय सावंत (Shiv Sena's communication chief Sanjay Sawant) यांनी केले. रविवारी सरदार वल्लभभाई पटेल लेवा सभागृहात आयोजित शिवसेना मेळाव्यात (Shiv Sena meeting) ते बोलत होते.