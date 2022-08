दौलत नगरात घरफोडी; साडेतीन लाखाचा ऐवज लंपास

जळगाव- jalgaon

शहरातील दौलत नगरातील (Daulat Nagar) शंखज अपार्टमेंट (Shankhaj Apartment) मधील बंद घराचा (closed house) कडी-कोयडा (breaking the riddle) तोडून साडेतीन लाखाचा (Three and a half lakhs) ऐवज लांबविल्याची घटना (Instead of prolonging the event) शुक्रवारी उघडकीस आली. याप्रकरणी रामानंद नगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.