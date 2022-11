आडगाव येथे भर दिवसा घरफोडी

आडगाव, Adgaon ता.एरंडोल ( वार्ताहर)

येथील श्री संत सावता माळी मंगल कार्यालयाच्या (Shri Sant Savata Mali Mangal Offices) जवळ राहणारे युवराज सुखदेव महाजन (Yuvraj Sukhdev Mahajan) यांच्या घरात दिवसा घरफोडी (burglary) झाली असून घरातील कपाटाचे ( cupboard breaking the lock)लॉक तोडून सोन्याचे व चांदीचे (Gold and silver) दागिने मिळून 56 हजार रुपये किमतीचे दागिन्यांची चोरी (Theft of jewelry) झाली आहे.