तीन महिन्यांपासून रखडली भरडधान्य खरेदी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

गेल्या तीन महिन्यांपासून (three months) शासनातर्फे (Govt) करण्यात येणारी भरडधान्य (Buy in bulk) खरेदी रखडली (stalled) असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या सत्तांतराचा फटका (impact of the coup) शेतकर्‍यांना (farmers) बसला असल्याचे मानले जात आहे.