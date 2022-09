लाचखोर शालकामुळे मेव्हणा अडचणीत

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

वीज बिलातील लोड दुरुस्ती (Load correction in electricity bill) करुन देण्यासाठी महावितरणचे अभियंता सुरेश पाचंगे यांच्या नावाने दहा हजारांची लाच (Asking for a bribe of ten thousand) मागणार्‍या पंटरवर (Punter) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti-Corruption Division) सोमवारी कारवाई (action) केली. या कारवाईत लाच मागणारा अनिल सुधारक सासनीक (वय-35,रा.श्रध्दा कॉलनी, महाबळ) हा अभियंता पाचंगे (Mahavitaran Engineer Suresh Panchange)यांचा शालक (Shalak) असल्याचे तपासात उघडकीस आले. शालकामुळे मेव्हण्यावर देखील कारवाईची टांगती तलवार असून अनिलची रुग्णालयातून सुटका होताच पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.