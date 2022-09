काँग्रेसमध्ये पुन्हा भाऊबंदकी उफाळली

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील काँग्रेसचे पदाधिकारी (Congress officials) जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार (District President Pradeep Pawar) यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास (Work under leadership) तयार नसल्याने (Not ready) त्यांना या पदावरून (removed from office) हटविण्यात यावे अशी मागणी (demand) काँग्रेसच्याच पदाधिकार्‍यांनी (Congress officials) निवेदनाद्वारे केली आहे.