Breaking # सोयगाव तालुक्यावर ढगफुटी....

सोयगाव,Soygaon

सोयगाव सह तालुक्यात रविवारी रात्रीपासून (Sunday night) सुरू झालेल्या पावसाचा जोर (Heavy rain) वाढल्याने रात्री सोयगाव तालुक्यावर (Soygaon Taluka) तब्बल १५ तासांचा संततधार ढगफुटीचा (Continuous cloudburst) पाऊस झाला आहे.या पावसामुळे (rain) बनोटी भागातील ३९ गावात पुराचे थैमान (height of the flood) सुरू होते, त्यामुळे ३९ गावांचा संपर्क (Contact of villages) सोमवारी दिवसभर तुटला (broke down) होता.