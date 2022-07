BREAKING # नशिराबाद टोल नाक्यावर आढळले बोगस मशीन

जळगाव- jalgaon

येथून दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आशीर्वाद नशिराबाद टोलनाक्यावर (Ashirbad Nashirabad toll plaza) वाहनधारकांना (motorists) बोगस मशीनच्या (bogus machines) सहाय्याने पावत्या (Receipts) देऊन आर्थिक लूट (financial loot) होत असल्याबाबत प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता (Right to Information Activist Deepak Kumar Gupta) यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आज सायंकाळी पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशाने (order of the Superintendent of Police) टोलनाक्यावर तपासणी (Inspection at toll booth) केली असता दोन बोगस मशीन आढळून आले. याबाबत नशीराबाद पोलिसांकडून रात्री उशिरापर्यंत कारवाई सुरु होती.