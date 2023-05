डीएनए अहवालानंतर दोन्ही बाळ मूळ मातांकडे सुपूर्द

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (Government Medical College and Hospital) चुकीच्या सूचनेमुळे (wrong instructions) बाळांची अदलाबदल (Baby swapping) झाल्याच्या गैरसमज (matter of misunderstanding) प्रकरणावर मंगळवारी 23 मे रोजी रात्री पडदा पडला. दोन्ही बाळे (. Both babies)अखेर त्यांच्या मूळ मातांच्या (native mothers)कुशीत विसावली. यावेळी दोन्ही माता या भावुक झाल्या होत्या. त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते.