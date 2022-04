आठ बाजार समित्यांवरील संचालक मंडळ बरखास्त

जळगाव । jalgaon प्रतिनिधी

कोरोना काळ आणि विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या (various executive co-operative societies) निवडणुकांमुळे (Elections) मुदतवाढ देण्यात आलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे (Agricultural Produce Market Committees) संचालक मंडळ (Board of Directors ) बरखास्त (Dismissed) करून प्रशासक (Administrator) नियुक्त करण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार व पणन विभागाने (Department of Co-operation and Marketing) दिले होते. त्यानुसार शनिवारी आठही बाजार समित्यांचा प्रशासकांनी पदभार घेतला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.