रेशन वाटपात काळाबाजार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात जळगावसह अन्य तालुक्यात दि.25 तारखेनंतर जिल्हा पुरवठा विभागाकडून (District Supply Department)माल दिल्यानंतर रेशन धान्यदुकानदारांनी (Ration grocers) वाटप केलेल्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार (black market of grain) होत असून यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा विभागाकडे या प्रकाराची सखोल चौकशी (Inquiry)करण्याची मागणी केल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता (Right to Information Activist Deepak Kumar Gupta) यांनी गुरुवारी हॉटेल मोरोका येथे आयोजित पत्रकार परिषदेतून केली.