उभ्या कंटेनरला धडकून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

जळगाव-jalgaon

भुसावळ रस्त्यावरील हॉटेल त्रिमुर्तीजवळ (Hotel Trimurti) उभ्या असलेल्या कंटेनरला धडकून (hitting the container) हरेश्वर गोपाळ चौधरी (वय-५५) रा. भादली ता.जि.जळगाव या दुचाकीस्वाराचा (biker) जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाल्याची घटना शुक्रवारी रात्री ९ वाजता घडली घडली. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.