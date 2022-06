भुसावळ शहरात वाळुसाठ्यांवर 16 ठिकाणी धडक कारवाई

भुसावळ Bhusawal । प्रतिनिधी

संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात वाळुचे लिलाव अद्यापही झालेले नसतांना (sand has not been auctioned) भुसावळ शहर व परिसरात वाळू उपयोगी पडणारे बांधकामे सुरू आहेत. वाळूचा लिलावच होत नाही तर बांधकामाला (construction) वाळू आणली कोठून? असा प्रश्न उपस्थित करून जळगाव येथील आरटीआय कार्यकर्ते दिपककुमार गुप्ता (RTI activist Deepak Kumar Gupta) यांच्या तक्रारीवरून दि.23 रोजी दिवसभर जळगाव व भुसावळच्या महसुल पथकाने (Revenue team from Jalgaon and Bhusawal) संयुक्तरित्या कारवाई (Action) करून 12 लाख रूपयांची 502 ब्रास वाळू जप्त (वाळू जप्त) केल्याने बांधकाम व्यवसायीकांमध्ये (Builders) मोठी खळबळ उडाली आहे. सदर कारवाई उशिरापर्यंत सुरू होती.