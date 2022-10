भोईटे रेल्वे मालधक्क्यावर पत्री भिंतींचे कंपाऊंड थांबवावे

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

भोईटेनगर (Bhoitenagar) येथील मालधक्कयावर (Maldhakka) सिमेंटच्या धुळीमुळे (Due to cement dust)नागरिक (citizens ) प्रचंड त्रस्त (very distressed) आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून येथील सिमेंट मालधक्का अन्यत्र हलवावा (Shift the cement truck to another location), खते, रेशन पुरवठा धान्य याच ठिकाणी उतरवण्यास आमचा विरोध नाही, अशी भूमिका नागरिकांची (role of citizens) आहे. मात्र, आता रेल्वे मालधक्काच्या बाजूला पत्री भिंतींचे कंपाऊंड (Compound of sheet walls) टाकण्याचे काम सुरु आहे. ते रेल्वे विभागाने थांबवावे, अशी मागणी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल (Collector Aman Mittal) व मनपा महापौर जयश्री महाजन (Municipality Mayor Jayashree Mahajan) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.