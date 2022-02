काळापलीकडील शिवराय

राजाच्या अंगी तत्कालीन अशांत स्थितीत यशस्वी होण्यासाठी लागणारे सर्व गुण होते. चर्चेच्या वेळी सावध व धूर्त आणि कामगिरीच्या वेळी निर्भय. साहस हे त्यांच्यातील विशेष गुण होते.त्यांची सहनशक्ती व ऊर्जा, निर्णयक्षमता अप्रतिम म्हणावी लागेल. The conquerors warrior and statesmen of india या पुस्तकाचे लेखक एडवर्ड सलव्हाण यांनी छ.शिवाजी महाराजांबद्दल काढलेले उद्गार.

छ.शिवाजी महाराज नावाचा अदभुत प्रेरणास्रोत आपल्याला आजही प्रेरणा देत असतो. जगाच्या पाठीवर असंख्य राजे आलेत व गेलेत. त्यांच्या अस्तित्वाची दखल कोणी घेतली नाही. ना ते लोकांच्या स्मरणात राहीले ना इतिहासाने आपली पाने त्यांच्यावर खर्च केली. पण छ.शिवाजी महाराज समाजाच्या मनामनात आहेत व इतिहासात त्यांच्या शौर्याची, पराक्रमाची, नैतिकतेची पानेच्या पाने भरलेली आहेत. कारण छ.शिवाजी महाराजांनी ते ज्या काळात होते त्याच्या पुढचा विचार केलेला होता.

छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवण्यामध्ये राजे शहाजी व राष्ट्रमाता जिजाऊ यांची मोठी व मोलाची भूमिका राहिलेली आहे. स्वराज्याची संकल्पनाच राजे शहाजी व राष्ट्रमाता जिजाऊंनी पाहिली. या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याचे काम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केले. तत्कालीन काळामध्ये निजामशाही, आदिलशाही, मोगलशाही अशा शाह्यांचे साम्राज्य असताना इथल्या माणसाचे स्वराज्य असावे तसेच ते लोककल्याणकारी असावे हा विचारच राजे शहाजी व राष्ट्रमाता जिजाऊंनी काळाच्या पुढचा केलेला होता आणि त्यादृष्टीनेच छत्रपती शिवाजी महाराजांना शिक्षण दिले. त्यांच्यावर संस्कार केले.

त्या काळी सरदारांची मुलं राज महालामध्ये राज गादीचा आस्वाद घेत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांना राजे शहाजी व राष्ट्रमाता जिजाऊ यांनी घडवताना आपण ज्या लोकांसाठी आणि लोकांमध्ये काम करणार आहोत त्या लोकांमध्ये पाठवले. वास्तविक राजे शहाजी त्यावेळी इतके प्रचंड ताकतवान सरदार होते की त्यांना स्वतंत्र राजे असे संबोधले जायचे. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांना घडवताना त्यांनी महालांची संस्कृती नाकारली व वाड्या-वस्त्यांवर असलेली शेतकरी-कष्टकरी-श्रमकरी जनता हीच आपली संस्कृती बनवली. छत्रपती शिवाजी महाराजांना इतर सरदारांच्या मुलांसारखे राजपटाचा उपभोग घेऊन न देता लोककल्याणकारी राज्य घडवण्यासाठी तयार केले.