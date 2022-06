BREAKING NEWS # पक्षाने भरभरून दिले तरीही गद्दारी ; जिल्हाप्रमुख डॉ. हर्षल मानेंची टिका

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्याच्या राजकारणात भूकंप (Earthquake in state politics) झाल्यानंतर त्याचे हादरे जळगाव जिल्ह्यालाही बसले आहेत. जिल्ह्यातील शिवसेनेचे (Shiv Sena MLAs )पाचोरा आणि पारोळा (Pachora and Parola) येथील आमदार सध्या ‘नॉट रिचेबल’ (currently 'not reachable') असल्याने त्यांचे समर्थक आणि पदाधिकारी हे बुचकळ्यात पडले आहे. दरम्यान या पदाधिकार्‍यांनी जोपर्यंत संपर्क होत नाही तोपर्यंत ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ (‘Weight and Watch’) अशी भूमिका घेतली आहे.