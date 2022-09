सीएमव्हीच्या विळख्यात केळी बागा

रावेर Raver।

सतत सुरु असलेल्या पावसाने आदर्ता (rain increased in intensity)वाढल्याने केळीच्या रोपांवर (banana plants) प्रचंड प्रमाणात सीएमव्हीचा विळखा (Diagnosis of CMV) पडत आहे.नव्याने जुलै व ऑगष्टमध्ये लागवड (newly planted) झालेल्या 17 हजार 500 हेक्टर क्षेत्रात (hectare area) 30 टक्क्यावर प्रादुर्भाव (Outbreak) झाला आहे.या बाधित क्षेत्रांची पाहणी (Inspection) भारत सरकारच्या कृषी व किसान कल्याण विभागाकडून (Department of Agriculture and Farmers Welfare) तसेच नाशिक केंद्रीय एकात्मिक कीड व्यवस्थापन केंद्राच्या (Nashik Central Integrated Pest Management Centre) उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांनी (officials) शनिवारी केली.