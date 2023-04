केळी ला बोर्ड भावा पेक्षा कमी भावाने मागणी

दिलिप भारंबे

चिनावल Chinawal ता रावेर

गेल्या दहा दिवसापूर्वी केळी बोर्ड (Banana board)वर २५०० पेक्षा जास्त दिसणारा भाव (reducing the price) अचानक ७०० ते ८०० रुपयाने कमी होवून त्यातही आजमितीला असलेल्या १८५० रुपयांचा भावा पेक्षा (1850 than the price of Rs)ही व्यापारी कमी (Merchants at low prices) भावाने केळी मालाची मागणी करत असल्याने उत्पादकांमध्ये (manufacturers)तिव्र असंतोष (Dissatisfaction) व्यक्त केला जात आहे