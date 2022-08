काँग्रेसतर्फे आझादी का गौरव पदयात्रेस सुरुवात

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

शहर व जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे (City and District Congress Committee) आझादी का गौरव (glory of freedom) अंतर्गत मंगळवारपासून पदयात्रेला सुरूवात (Beginning of the walk) करण्यात आली. आज शहरातून काँग्रेस पदाधिकार्‍यांनी पदयात्रा काढली. यात महिला पदाधिकारीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.