औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळला बकालेचा अटकपुर्व जामीन

मराठा समाजाविषयी (Maratha community) आक्षेपार्ह वक्तव्य (Offensive statement) करणारे निलंबित पोलीस निरीक्षक किरणकुमार बकाले (Suspended Police Inspector Kiran Kumar Bakale) यांचा अटकपुर्व जामीन (Anticipatory bail) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad High Court) शुक्रवारी फेटाळून (Rejected) लावला. त्यामुळे आता बकालेच्या अटकेचा मार्ग (Clear the way for arrest) मोकळा झाला आहे. समाच्याकडून बकालेविरोधात सुमारे 47 वकिलांची फौज उभी राहीली होती.