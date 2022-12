प्रियकराचा पतिवर हल्ला

मुक्ताईनगर Muktainagar

तालुक्यातील पूर्णाड फाटा ते दूई दरम्यान केवळ आठ दिवसांपूर्वीच लग्न (married) झालेल्या मुलीच्या प्रियकराने (girl's boyfriend) पतिवर हल्ला (Assault on husband) करून गंभीर जखमी (seriously injured) केल्याची घटना काल घडली. यासंदर्भात रात्री उशिरा नोंद करण्यात आली असून प्रियकरासह पत्नी (Wife with boyfriend) अशा दोघांना अटक (arrested) करण्यात आली आहे.