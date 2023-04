सरपंच पदाच्या तक्रारीवरून प्राणघातक हल्ला

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

तालुक्यातील कानळदा येथील पुंडलिक सपकाळे यांचे सरपंच पद रद्द (abolish the post of Sarpanch) होण्यासाठी जिल्हाधिकारी (Collector) यांच्याकडे अर्ज केल्याच्या (Anger to apply)राग आल्याने सहा जणांनी आनंदा दगडू सपकाळे व चेतन विजय साळूंखे (वय- 25, दोन्ही रा. कानळदा) या मामा-भाच्याला मारहाण (beating) केल्याची घटना रविवारी कानळदा येथे घडली. या मारहाणीत एकाने भाच्यावर चाकूने प्राणघातक हल्ला करुन गंभीर जखमी केले. याप्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.