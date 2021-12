मेहरुन मध्ये तरुणावर प्राणघातक हल्ला

जळगाव– jalgaon

शहरात प्राणघातक हल्ल्यांचे सत्र थांबता थांबत नाही. शनिवारी ४ डिसेंबर रोजी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास एका २४ वर्षीय गुन्हेगारी पार्श्वभूमी Criminal background असलेल्या तरुणावर On the youth त्याच्या ओळखीच्या अज्ञात Unknown इसमांनी त्याच्यावर मुलीच्या छेडखानीवरूनmolestation of the girl चाकूचे पाच ते सहा वार करून त्याला गंभीर जखमी Seriously injured केले आहे. त्याच्यावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय Government Medical College व रुग्णालय येथे उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे.