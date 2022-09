ग्राहक कुंटणखान्यात शिरताच लांबवायचा दुचाकी

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

ग्राहक (customer) कुंटणखान्यात (Kuntankhana)शिरताच त्यांच्या दुचाकी लांबविणार्‍या (Bicycle extenders) अट्टल दुचाकी चोरटा (staunch two-wheeler thief) रोहित तुळशीराम कोळी (वय-19) रा. चौगाव ता. चोपडा याच्या दाणाबाजारातून शहर पोलिसांनी (city police) मुसक्या आवळल्या (arrested). त्याची कसून चौकशी केली असता, त्याने चोरी केलेल्या 15 दुचाकी (Stolen bikes) काढून दिल्या आहेत. दरम्यान, दोन दिवसात 26 दुचाकी (26 bikes) पोलिसांनी हस्तगत (Caught by the police) केल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक (Superintendent of Police) डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.