सत्य घटना असल्याने काश्मीर फाईल्स सिनेमा लोकांनीच केला हिट- योगेश सोमण

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

सत्य घटनेवरच (True to the facts) माहितीपटाचा (documentary) पाया (foundation) असतो. काश्मीर फाईल्स (Kashmir Files) हा चित्रपट सत्य घटनेवरच आधारीत असल्याने हा सिनेमा लोकांनीच (People) हिट (hit) केल्याचे ज्येष्ठ अभिनेते आणि दिग्दर्शक योगेश सोमण (Actor and director Yogesh Soman) यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले.