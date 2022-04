अरेच्च्या...शेती शिवारात भानामती?

या बाबत माहिती अशी की, सुनसगाव - गोजोरा रस्त्यावर गट नंबर 670 मध्ये शेतकरी अनिल एकनाथ पाटील हे आपल्या शेतात गेले असता शेताच्या मधोमध (middle of the field) 5 फुट लांब आणि 3 फूट रुंद तसेच 5 फूट खोल असा खड्डा (Big pit) दिसला विशेष म्हणजे या खड्ड्यात उतरण्यासाठी तीन पायर्‍या (Three steps) तयार करण्यात आलेल्या आहेत त्यामुळे नेमका काय प्रकार आहे हे लक्षात येत नसल्याने त्यांनी गावातील ग्रामस्थांच्या (villagers) कानावर हा प्रकार सांगितला.

त्यावेळी एखाद्या मोबाईल कंपनी (Mobile company) किंवा एखाद्या कंपनीच्या केबल साठी हा खड्डा खोदलेला असेल असे सांगितले मात्र आता शेती तयार (Farm ready) करण्याचे काम सुरू असल्याने आणि या खड्ड्याबाबत कोणीही माहिती देत नसल्याने अखेर अनिल पाटील यांनी ‘देशदूत’ला याबाबात हा प्रकार सांगितला.

मात्र त्या अगोदर ज्या लोकांनी हा खड्डा पाहिला त्या लोकांनी काही भानामतीचा (Bhanamati) प्रकार आहे की काय? असा संशय व्यक्त केला आणि खड्ड्यात उतरण्यासाठी केलेल्या तीन पायर्‍या कशासाठी केल्या याबाबत गावात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे.अखेर ,शेती तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने शेतकरी अनिल पाटील खड्डा बुजताना दिसले मात्र हा नेमका काय प्रकार आहे हे लक्षात येणे गरजेचे आहे त्यामुळे ज्या कोणी अज्ञातांनी हा खड्डा खोदला आहे त्यांनी या बाबत माहिती द्यावी अशी विनवणी शेतकरी अनिल एकनाथ पाटील यांनी केली आहे.