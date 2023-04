जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

हॉटेलचालक व ग्राहकामध्ये (Between the hotelier and the customer) सुरु असलेल्या वादात मधस्ती (Mediation in disputes) करण्यासाठी गेलेल्या ग्रामपंचायत सदस्य () नितीन अर्जुन बुंधे (वय-34, रा. शिरसोली प्र.बो.ता. जि.जळगाव) यांच्यावर चॉपरने (attacked chopper) वार करुन गंभीर जखमी केले. त्यानंतर लाकडी दांडक्याने त्याला मारहाण करुन गंभीर जखमी केल्याची घटना शिरसोली गावाजवळील हॉटेलमध्ये घडली. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.