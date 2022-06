रावेर तालुक्यात आणखी वादळाचा प्रकोप

रावेर Raver|प्रतिनिधी-

वादळी पावसाने (torrential rain) शनिवारी पुन्हा रावेर तालुक्यातील केळीला फटका (Hit the banana) बसला आहे. जून महिन्यात तीनदा झालेल्या वादळाने केळी बागा भुईसपाट होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान (Loss of crores of rupees) शेतकऱ्यांचे झाले आहे.