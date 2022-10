देशभक्तीपर गीत गायन स्पर्धेत विद्यापीठाच्या संगीत विभागाची अंजली मोरे प्रथम

जळगाव jalgaon प्रतिनिधी

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचा (Poet Bahinabai Chaudhary North Maharashtra University) विद्यार्थी विकास विभाग (Department of Student Development) आणि भाषा अभ्यास प्रशाळा व संशोधन केंद्राच्यावतीने (School of Language Studies and Research Centre) घेण्यात आलेल्या देशभक्तीपर गीत गायन (patriotic song singing competition) स्पर्धेत विद्यापीठाच्या संगीत विभागाची (Music Department) विद्यार्थिनी अंजली मोरे (Anjali More) हिने प्रथम क्रमांक (First) प्राप्त केला.