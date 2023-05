भुसावळ bhusaval । प्रतिनिधी

गेल्या आठवड्याभर भुसावळ शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस (rained and hailed) व काही ठिकाणी गारा पडल्या. यामध्ये सर्वात जास्त नुकसान कांदा (Damage to onion crops) या पिकांचे झाले. त्या संदर्भात कृषी विभागाने (Department of Agriculture) पंचनामे (Panchnama) केले मात्र काही ठिकाणी कोर्‍या कागदावर (Signatures on blank paper) स्वाक्षर्‍या घेतल्याने संतप्त झालेल्या (angry farmers) शेतकर्‍यांनी आज (दि. 2) रोजी थेट भुसावळचे तालुका कृषी अधिकार्‍यांच्या (Taluka Agriculture Officer) कार्यालयात येऊन जाब विचारला मात्र त्या ठिकाणी संबंधित अधिकारी हजर नसल्याने त्यांच्या टेबलवर नोटा (nota) व सडके कांदे (rotten onions) टाकून शेतकर्‍यांनी संताप (anger) व्यक्त केला.