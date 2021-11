आणि म्हणून सुरू झाल्यात भुसावळातील उपद्रवींचे जामीन रद्द करण्याच्या हालचाली

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

जंक्शनमधील गुन्हेगारीने डोकेवर (Crime head on) काढल्यानंतर पोलिसांनी (police) आता तिसरा डोळा उघडत (Opening the third eye) गुन्हेगारी थोपवण्यासाठी (prevent crime) कसोशीने प्रयत्न सुरू केले आहे. विविध गंभीर गुन्ह्यात (serious crime) न्यायालयात खटले (court Lawsuits) सुरू असताना जामिनावर मुक्त (Free on bail) असलेले आरोपी (Accused) शहरात उपद्रव (Nuisance) माजवत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी अशा उपद्रवींची यादी तयार करण्याच्या कामाला वेग दिला आहे.