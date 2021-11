..आणि म्हणून शहरातील अनेक प्रकल्प रखडले

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव शहराच्या विकासासाठी (development of the city) केंद्र आणि राज्य शासनाकडून (Central and State Governments) अनेक योजना मंजूर (Plan approved) झाल्या आहेत. काही योजनांचे काम सुरु आहे. मात्र घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे (Solid waste processing project) काम अजुनही झालेले नाही. अधिकार्‍यांच्या चुकांमुळे (Due to the mistakes of the officials) हे प्रकल्प रखडले असून यात दोषी असणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई (Action on officers)करावी अशी मागणी जळगाव फस्ट्चे समन्वयक डॉ. राधेश्याम चौधरी (coordinator of Jalgaon First, Dr. Radheshyam Chaudhary) यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.