आणि डॉ. बाबासाहेबांनी अनेकांना तोंडघशी पाडले : प्राचार्य डॉ. एल.पी. देशमुख

जगातील अनेक विचारवंताना (Thinking) अनेक जाती धर्म (Many castes and religions) आणि पंथातील भारत देशात (country of India) लोकशाही (Democracy) जास्त काळ तग धरणार नाही असे वाटत होते पण तसे सांगणार्‍या लोकांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी (Dr. Babasaheb Ambedkar) तोंडघशी पाडले आणि म्हणूनच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर काळाच्या पुढे जाऊन पोहोचले. त्यांच्या आदर्श जीवनातून (ideal life) विद्यार्थ्यांनी (Students) तथा समाजाने प्रेरणा (Motivation) घेणे गरजेचे असून माणूस आणि समाज वाचायचा असेल किंवा समजून घ्यायचा असेल तर पुस्तक वाचनं (Book reading) देखील तितकेच आवश्यक आहे असे मत प्राचार्य डॉ. एल. पी. देशमुख (Principal Dr. L.P. Deshmukh) यांनी व्यक्त केले.