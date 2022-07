चिमुकल्यांची उभ्याने भरते शाळा; पोषण आहार ठेवायची पंचायत

लालचंद अहिरे

जळगाव jalgaon।

जिल्ह्यातील 50 टक्केपेक्षा अधिक अंगणवाड्यांच्या छताला (roof of Anganwadis) पावसाळ्यात गळती (Leakage in rainy season) लागली असल्याने जागोजागी भांडे लावून पावसापासून बचाव करताना अंगणवाड्यातील मुलांची कसरत (Children's workout) सुरु आहे. त्यामुळे चिमुकल्या विद्यार्थ्यांची उभे राहूनच शाळा भरत (School is being held while standing) असून मुलांसाठी आलेल्या पोषण आहार (Nutritional diet) ठेवायची पंचायत होत असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.