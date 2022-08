सूसाईड नोट लिहीत वृद्धाचा उद्यानात आत्महत्येचा प्रयत्न

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

आजारपणाला कंटाळून (Tired of illnes) सूसाईड नोट (suicide note) लिहीत वृद्धाने (old man) स्वत:च्या हाताची नस कापून (Cut the arm vein) आत्महत्येचा प्रयत्न (Suicide attempt) केल्याची घटना सोमवारी दुपारच्या सुमारास शामाप्रसाद मुखर्जी उद्यानात (Shamaprasad Mukherjee Park) घडली. पोलिसांनी वेळीच धाव घेत वृद्धाला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेची पोलिसात नोंद करण्यात आली आहे.