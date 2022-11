मोबाईलने केला घात : भरधाव ट्रक झाडावर आदळून चालक झाला ठार

यावल Yaval प्रतिनिधी

येथील यावल चोपडा (Yaval Chopda) राज्य मार्गावरील (State Road) रस्त्यावर (road) वाहनचालकाचा (driver) वाहनावरून ताबा (Losing control of the vehicle) सुटल्याने झालेल्या भिषण अपघातात (terrible accident एकाचा मृत्यु (death of one) झाला असुन , पोलीस ठाण्यात (police station) अपघाताची नोंद (Accident report) करण्यात आली आहे.