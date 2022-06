एकनाथ शिंदेंसोबत जिल्ह्यातील शिवसेनेचे दोन आमदार

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

राज्याचे नगरविकास मंत्री (Minister of State for Urban Development) तथा शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड पुकारले (Rebelled) असुन त्यांच्यासमवेत 30 हून अधिक आमदार (More than 30 MLAs) असल्याची माहिती समोर आली आहे. यात जळगाव जिल्ह्यातील (Jalgaon district) शिवसेनेचे (Shiv Sena) दोन आमदार (two MLAs) शिंदेंसमवेत सुरत येथे असल्याची माहिती मिळाली आहे.