साकळीत निवडणुकीपूर्वी 'भावी सरपंचां ' ची गावभर चर्चा !

साकळी sakli ता.यावल (वार्ताहर)

येथील हंगामी ग्रामपंचायत निवडणूक (Gram Panchayat Election) पूर्वीच गावात ' भावी ' सरपंचांची चर्चा (Discussion of 'Future' Sarpanches)चांगल्याच रंगू लागलेल्या असून इच्छुक उमेदवार (Interested candidates) म्हणजेच भावी सरपंचांनी (future sarpanches) सोशल मीडियावर (social media) आपल्या नावाने व्हाट्सअप ग्रुप (Whatsapp group) तयार करून निवडणुकीपूर्वीच (Even before the election)मोठा धुरळा उडवण्यास सुरुवात केलेली असल्याचे दिसून आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणूक चांगलीच रंगतदार व चुरशीची होणार असल्याचे चिन्हे दिसून येत आहे.