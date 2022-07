पाणलोट क्षेत्रात संततधार : हतनुरचे सर्व 41 दरवाजे उघडले

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

भुसावळसह परिसरात गेल्या चार दिवसांपासून (four days) तापी नदी व तीच्या उगमस्थळावर (Tapi River and its source) पाऊस (rain) सुरू आहे. मात्र गेल्या चोविस तासात पावसाचे प्रमाण वाढल्याने (rainfall increases) धरणाच्या पाणी साठ्यात (water reservoir of the dam) अवघ्या काही तासात पाण्याची पातळी ही पावणेदोन मिटरने वाढली. खबरदारीचा इशारा देवून धरण प्रशासनाने रात्री हतनुरचे (Hatnur) 41 दरवाजे (41 doors fully opened)प्रथमच पुर्ण उघडले असून तापी नदीला मोठा पूर (Big flood on Tapi river) आला आहे.