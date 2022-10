सर्वोदय हायस्कूलच्या आवारात दारूड्यांचा धुमाकूळ

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

तालुक्यातील किन्ही गावातील रस्त्यावर असलेल्या सर्वोदय हायस्कूलच्या (Sarvodaya High School) आवारात (premises) गेल्या अनेक वर्षांपासून शाळा संध्याकाळी 5 वाजता सुटली की रात्रभर या शाळेच्या आवारात गावातील दारूडे (Village liquor)आपला दारू पिण्याचा मुक्काम व अड्डा समजून या शाळेच्या परिसरात खेलेआम दारू पीत (drinking alcohol) असून या दारूड्यांच्या गावठी दारूच्या पंन्या तसेच देशी व विदेशी दारूच्या खाली बाटल्या (Bottles of alcohol) व चखण्याचे खाली फकीटे तिथंच टाकून (discarding) देत असतात व याचा त्रास शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थ्यांना (Troubled school teachers and students) भोगावा लागत असून शिक्षक व विद्यार्थी रोजच या दारूड्यांनी केलेल्या घाणीचे स्वच्छता मोहीम (Cleanliness campaign ) राबवत असतात.